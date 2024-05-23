23.05.2024 12:53

Зросла кількість загиблих та поранених внаслідок ракетного удару по Харкову

23 травня близько 10:30 окупанти поцілили по цивільному підприємству Харкова.



Фото: Zelenskiy / Official

Як повідомили у пресслужбі Нацполіції, сталося загоряння виробничого цеху, передає РЕДПОСТ.



За інформацією правоохоронців, внаслідок ракетного удару по Харкову загинуло п’ять осіб, травмовані ще 13. Під завалами, ймовірно, можуть перебувати двоє громадян. Триває розбір завалів та пошук постраждалих.



У пресслужбі ХОВА повідомили попередні дані про 6 загиблих та 16 поранених. Армія рф завдала по Харкову та Люботину щонайменше 15 ударів.



За словами начальника ГУНП в Харківській області Володимира Тимошка, обстріл був здійснений ракетами С-300 або С-400. Після вилучення уламків вид озброєння буде встановлений остаточно.



Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що попередньо дві людини загинули, семеро поранені внаслідок ракетного обстрілу Харкова вранці 23 травня.