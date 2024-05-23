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23.05.2024  12:09   Рита Парфенова

На Харківщині йде атака у напрямку Муром - Стариця

Ворог продовжує активні наступальні дії, намагається прорвати оборону наших військ.

війна
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 

Харківський напрямок

На Харківському напрямку українські війська успішно відбивають атаку противника у напрямку Муром - Стариця. Наші підрозділи докладають максимум зусиль для зміцнення оборонних рубежів.

Втрати ворога за минулу добу:

  • Понад 180 осіб.
  • 54 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:
    • Знищено 2 артилерійські системи, 5 пошкоджено.
    • Знищено 14 БПЛА.
    • Знищено 11 одиниць автомобільної техніки, 17 пошкоджено.
    • Пошкоджено 1 танк.
    • Пошкоджено 1 засіб ППО.
    • Знищено 3 одиниці спеціальної техніки.
    • Знищено 1 склад з боєприпасами.

Куп’янський напрямок

З початку доби загарбники здійснили чотири спроби прориву в районах Стельмахівки та Греківки. Один штурм було відбито, а три боєзіткнення ще тривають. Ситуація контрольована. Українські захисники проводять заходи з посилення позицій переднього краю оборони та здійснюють дії для покращення тактичного положення.

Втрати ворога на Куп’янському напрямку:

  • Понад 100 осіб.
  • Пошкоджено 1 танк.
  • Знищено 2 БМП.
  • Знищено 2 бронетранспортери.
  • Знищено 18 БПЛА.
  • Знищено 2 автомобілі.

Українські воїни продовжують демонструвати високу бойову майстерність і стійкість у захисті нашої землі від агресора.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що попередньо дві людини загинули, семеро поранені внаслідок ракетного обстрілу Харкова вранці 23 травня.

Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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