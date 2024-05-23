На Харківщині йде атака у напрямку Муром - Стариця

Ворог продовжує активні наступальні дії, намагається прорвати оборону наших військ.
На Харківському напрямку українські війська успішно відбивають атаку противника у напрямку Муром - Стариця. Наші підрозділи докладають максимум зусиль для зміцнення оборонних рубежів.
З початку доби загарбники здійснили чотири спроби прориву в районах Стельмахівки та Греківки. Один штурм було відбито, а три боєзіткнення ще тривають. Ситуація контрольована. Українські захисники проводять заходи з посилення позицій переднього краю оборони та здійснюють дії для покращення тактичного положення.
Українські воїни продовжують демонструвати високу бойову майстерність і стійкість у захисті нашої землі від агресора.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що попередньо дві людини загинули, семеро поранені внаслідок ракетного обстрілу Харкова вранці 23 травня.
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День повний можливостей, але також і лінощів. Важливо використати креативні рішення. В особистому житті краще провести затишний час із коханою людиною, слова не потрібні – мовчання скаже більше.
Ясним небо у Харкові буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Ввечері, можливо, пройде дощ.
Із 2018 року 23 травня відзначається День морської піхоти України.
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