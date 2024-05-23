На Харківщині йде атака у напрямку Муром - Стариця

23.05.2024 12:09 Рита Парфенова

Ворог продовжує активні наступальні дії, намагається прорвати оборону наших військ.

Харківський напрямок

На Харківському напрямку українські війська успішно відбивають атаку противника у напрямку Муром - Стариця. Наші підрозділи докладають максимум зусиль для зміцнення оборонних рубежів.

Втрати ворога за минулу добу:

Понад 180 осіб.

54 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема: Знищено 2 артилерійські системи, 5 пошкоджено. Знищено 14 БПЛА. Знищено 11 одиниць автомобільної техніки, 17 пошкоджено. Пошкоджено 1 танк. Пошкоджено 1 засіб ППО. Знищено 3 одиниці спеціальної техніки. Знищено 1 склад з боєприпасами.



Куп’янський напрямок

З початку доби загарбники здійснили чотири спроби прориву в районах Стельмахівки та Греківки. Один штурм було відбито, а три боєзіткнення ще тривають. Ситуація контрольована. Українські захисники проводять заходи з посилення позицій переднього краю оборони та здійснюють дії для покращення тактичного положення.

Втрати ворога на Куп’янському напрямку:

Понад 100 осіб.

Пошкоджено 1 танк.

Знищено 2 БМП.

Знищено 2 бронетранспортери.

Знищено 18 БПЛА.

Знищено 2 автомобілі.

Українські воїни продовжують демонструвати високу бойову майстерність і стійкість у захисті нашої землі від агресора.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що попередньо дві людини загинули, семеро поранені внаслідок ракетного обстрілу Харкова вранці 23 травня.