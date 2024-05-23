Про наслідки ракетної атаки на Харків повідомив Ігор Терехов

Попередньо дві людини загинули, семеро поранені внаслідок ракетного обстрілу Харкова вранці 23 травня.
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поінформував про обстріл окупантами міста.
«Наразі маємо підтверджену інформацію щодо ударів по транспортній інфраструктурі та одному з підрозділів комунального підприємства, що займається життєзабезпеченням міста», – написав він у своєму телеграм-каналі.
За словами мера, інформація щодо постраждалих уточнюється.
Також міський голова повідомив, що ще один удар прийшовся по приватному підприємству. За попередньою інформацією там один загиблий, шестеро поранених, місцезнаходження ще трьох неможливо встановити через велику пожежу.
«На місці ще одного удару ворожої ракети виявлено тіло ще одного загиблого. Іще одна людина поранена – забрала швидка», – ракож повідомив Ігор Терехов.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог завдав більше 10 ракетних ударів по Харкову та передмістю вранці 23 травня.
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