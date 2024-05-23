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23.05.2024  11:20   Рита Парфенова

24 травня відбудеться сесія Харківської міської ради

Двадцять шоста позачергова сесія Харківської міської ради 8-го скликання пройде 24 травня в дистанційному режимі.


Фото: ХМР
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов.
 
Початок сесії - о 10:00.
 
У пордку денному – три питання та «Різне».
 
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Ранішк РЕДПОСТ писав, що Харківська міська рада і Представництво дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні підписали Меморандум про співпрацю щодо гуманітарного реагування.
Тэги:  сесія, харків
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