Масований ракетний удар по Харкову та області: є постраждалі

Ворог завдав більше 10 ракетних ударів по Харкову та передмістю вранці 23 травня
Про ситуацію на теперівшій час повідомили у пресслужбі ХОВА, передає РЕДПОСТ.
Окупанти завдали близько 10 ударів по Харкову! За попередніми даними, пʼять цивільних людей постраждали.
Як завжди, виключно цивільна інфраструктура.
Медики надали допомогу двом постраждалим внаслідок ворожих обстрілів у Люботині.
Також окупанти вдарили по Золочеву, щонайменше двоє постраждалих.
Як повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко, 23 травня о 10:10 ворог завдав удару КАБом по селищу Золочів Харківської області.
У результаті обстрілу дістала поранення та контузію жінка 1951 р.н. Попередньо, пошкоджено 10 будинків, знищено та пошкоджено сараї та господарчі споруди.
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День повний можливостей, але також і лінощів. Важливо використати креативні рішення. В особистому житті краще провести затишний час із коханою людиною, слова не потрібні – мовчання скаже більше.
Ясним небо у Харкові буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Ввечері, можливо, пройде дощ.
Із 2018 року 23 травня відзначається День морської піхоти України.
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