    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Масований ракетний удар по Харкову та області: є постраждалі
23.05.2024  11:08   Рита Парфенова

Масований ракетний удар по Харкову та області: є постраждалі

Ворог завдав більше 10 ракетних ударів по Харкову та передмістю вранці 23 травня


Фото з відкритих джерел

Про ситуацію на теперівшій час повідомили у пресслужбі ХОВА, передає РЕДПОСТ.

Окупанти завдали близько 10 ударів по Харкову! За попередніми даними, пʼять цивільних людей постраждали.

Як завжди, виключно цивільна інфраструктура.

Медики надали допомогу двом постраждалим внаслідок ворожих обстрілів у Люботині.

Також окупанти вдарили по Золочеву, щонайменше двоє постраждалих.

Як повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко, 23 травня о 10:10 ворог завдав удару КАБом по селищу Золочів Харківської області.

У результаті обстрілу дістала поранення та контузію жінка 1951 р.н. Попередньо, пошкоджено 10 будинків, знищено та пошкоджено сараї та господарчі споруди.

 

Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.05 Надзвичайні події Зросла кількість загиблих та поранених внаслідок ракетного удару по Харкову 23.05 Надзвичайні події Про наслідки ракетної атаки на Харків повідомив Ігор Терехов 23.05 Надзвичайні події Ігор Терехов повідомив про вибухи у Харкові
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 