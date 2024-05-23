23.05.2024 11:08 Рита Парфенова

Масований ракетний удар по Харкову та області: є постраждалі

Ворог завдав більше 10 ракетних ударів по Харкову та передмістю вранці 23 травня



Фото з відкритих джерел

Про ситуацію на теперівшій час повідомили у пресслужбі ХОВА, передає РЕДПОСТ.

Окупанти завдали близько 10 ударів по Харкову! За попередніми даними, пʼять цивільних людей постраждали.



Як завжди, виключно цивільна інфраструктура.



Медики надали допомогу двом постраждалим внаслідок ворожих обстрілів у Люботині.

Також окупанти вдарили по Золочеву, щонайменше двоє постраждалих.

Як повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко, 23 травня о 10:10 ворог завдав удару КАБом по селищу Золочів Харківської області.



У результаті обстрілу дістала поранення та контузію жінка 1951 р.н. Попередньо, пошкоджено 10 будинків, знищено та пошкоджено сараї та господарчі споруди.