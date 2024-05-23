Ігор Терехов повідомив про вибухи у Харкові

Вранці 23 травня російські військові завдають ракетних ударів по Харкову.
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поінформував про обстріл окупантами міста:
«У Харкові вибух. Будьте обережні - можливі ще удари по місту!», – написав він у своєму телеграм-каналі
Піздніше мер написав про другий та третій вибухи.
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День повний можливостей, але також і лінощів. Важливо використати креативні рішення. В особистому житті краще провести затишний час із коханою людиною, слова не потрібні – мовчання скаже більше.
Ясним небо у Харкові буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Ввечері, можливо, пройде дощ.
Із 2018 року 23 травня відзначається День морської піхоти України.
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