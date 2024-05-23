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23.05.2024  10:28   Рита Парфенова

Ігор Терехов повідомив про вибухи у Харкові

Вранці 23 травня російські військові завдають ракетних ударів по Харкову.


Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поінформував про обстріл окупантами міста:

«У Харкові вибух. Будьте обережні - можливі ще удари по місту!», – написав він у своєму телеграм-каналі

Піздніше мер написав про другий та третій вибухи.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок ворожого удару по Харкову вдень 22 травня постраждало 12 осіб, серед яких є неповнолітній.
Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
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