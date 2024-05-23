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23.05.2024  10:20   Рита Парфенова

Четверо постраждалих внаслідок обстрілів Харкова та області перебувають у лікарні

Медики повідомили про стан постраждалих від обстрілів 22 травня

неотдложка

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

 

Внаслідок ворожих обстрілів 22 травня до лікарні було шпиталізовано вісім поранених: шестеро з Харкова та двоє з Вовчанська і Чугуєва.

 Чотирьом постраждалим надано амбулаторну допомогу. Четверо перебувають на стаціонарному лікуванні.

У важкому стабільному стані в реанімації перебуває водій тролейбуса. Інші пацієнти знаходяться у хірургічному та травматологічному відділеннях з уламковими пораненнями.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов розповів про стан постраждалого від обстрілу водія тролейбуса.
 

 

 

Тэги:  обстріл
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