Четверо постраждалих внаслідок обстрілів Харкова та області перебувають у лікарні

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Внаслідок ворожих обстрілів 22 травня до лікарні було шпиталізовано вісім поранених: шестеро з Харкова та двоє з Вовчанська і Чугуєва.

Чотирьом постраждалим надано амбулаторну допомогу. Четверо перебувають на стаціонарному лікуванні.

У важкому стабільному стані в реанімації перебуває водій тролейбуса. Інші пацієнти знаходяться у хірургічному та травматологічному відділеннях з уламковими пораненнями.

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