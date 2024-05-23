23.05.2024 09:52 Рита Парфенова

Колишню посадовицю з Харківщини судитимуть за держзраду та зловживання на ремонті шкіл

Члени організованої групи постануть перед судом за заволодіння бюджетними коштами на ремонті навчальних закладів

Як повідомляє РЕДПОСТ, Харківська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо колишньої голови однієї із сільських рад, яку вже судять за державну зраду, та директора ТОВ за заволодіння бюджетними коштами і службове підроблення.

За даними слідства, у 2021 році посадовиця разом зі своїм заступником організували схему незаконного заволодіння бюджетними коштами під час ремонту одного з ліцеїв. До протиправної діяльності також залучили керівника будівельного підприємства та підприємця, відповідального за авторський нагляд.



Посадовиця забезпечила перемогу в тендері підприємству, яке очолював її спільник. Уклали договір на ремонт, але обсяги і вартість робіт не відповідали даним в офіційній документації. Підрядник установив менше світильників і стельових плит, а товщина піщаного шару тротуару не відповідала заявленій.





Підрядник вніс недостовірні відомості в акти приймання робіт, а підприємець, відповідальний за нагляд, підтвердив ці дані. Посадовиця підписала ці акти, знаючи про їхню недостовірність, і на підставі цих документів підряднику надлишково перерахували майже 230 тис. гривень.



Двом членам організованої групи — першому заступнику вже експосадовиці та підприємцю за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури раніше було повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366. Наразі вони переховуються від слідства, їх оголошено у розшук.



Обвинувальний акт направлено до Красноградського районного суду.



Колишня голова сільради також обвинувачується у державній зраді в умовах воєнного стану і утримується в Харківському слідчому ізоляторі. Її справа також розглядається у Красноградському районному суді.



Санкції статей, які інкримінують обвинуваченим, передбачають позбавлення волі строком до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що організовану групу під керівництвом голови населеного пункту у передмісті Харкова судитимуть за наживання на благополуччі дітей через шахрайську схему.