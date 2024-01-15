На Харківщині чиновник з підприємцями вкрали 400 тисяч на ремонті дошкільного закладу

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, влітку 2023 року правоохоронці розкрили «схему» заволодіння бюджетними коштами під час ремонту дошкільного навчального закладу поблизу Харкова.

Аферу організували у 2021 році міський голова населеного пункту, де знаходиться дитячий садок, директор фірми та двоє його співробітників. Компанія, яку вони представляли, виконувала ремонт об’єкта.

Під час робіт у звітній документації фігурували неправдиві дані про вартість будівельних матеріалів та обсяги робіт. Навіть роботи, виконані працівниками комунального підприємства міської ради, були включені до документів.

Фігуранти зловживали своїм службовим становищем та заволоділи майже 400 тис. грн бюджетних коштів, використавши їх для власних потреб.

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Харківська обласна прокуратура вже завершила розслідування та склала обвинувальний акт, який направили до суду. Троє осіб стали фігурантами цієї справи, вони обвинувачені у заволодінні чужим майном через зловживання службовим становищем, вчиненим у великому розмірі. Правопорушення вчинено організованою групою, що відповідає статті 191 частині 5 Кримінального кодексу України.

Також їм висувається обвинувачення за фактом службового підроблення, яке також вчинено організованою групою, відповідно до статей 28 частини 3 та 366 частини 1 Кримінального кодексу України. Прокуратура заявляє, що четвертий фігурант, який є працівником компанії, розшукується.

Максимальна санкція передбачає до 12 років позбавлення волі.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківський ділок розбагатів на афері зі встановлення інтернету у школах Валківського району.