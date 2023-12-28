28.12.2023 14:08 Дмитро Колонєй

Харківський підприємець обшахраював на сотні тисяч райвідділ освіти

Харківський ділок розбагатів на афері зі встановлення інтернету у школ.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, наприкінці 2019 року

між відділом освіти Валківської районної держадміністрації Харківської області та ТОВ укладено договір щодо проведення інтернету до шкіл району. Сума угоди склала понад 1 млн гривень.

Проте директор підприємства не мав у штаті працівників, які можуть надати відповідні послуги за договором. Крім того, у нього не було обладнання для належного виконання робіт. Щоб таки виконати умови договору, він залучив провайдера як субпідрядника. Але про свою «схему» відділ освіти підприємець не повідомив.

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Провайдер виконав всі необхідні роботи, за що підрядник заплатив йому всього близько 350 тисяч гривень з бюджетних грошей, які він отримав від відділу освіти.

Але і на цьому злочинний шлях ділка не закінчився. Він уклав ще один договір з фірмою, що підконтрольна йому, нібито вони теж виконували послуги з проведення інтернету. Насправді його фіктивна компанія нічого не виконувала.

Таким чином, підприємець, не виконавши умов договору, заволодів бюджетними коштами у сумі понад 700 тисяч гривень.

Обвинувальний акт направлено до Валківського районного суду Харківської області.

Чоловіку хагрожує до дванадцяти років за гратми з конфіскацією майна.