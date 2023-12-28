28.12.2023 14:08 Дмитро Колонєй
Харківський підприємець обшахраював на сотні тисяч райвідділ освіти
Харківський ділок розбагатів на афері зі встановлення інтернету у школ.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, наприкінці 2019 року
між відділом освіти Валківської районної держадміністрації Харківської області та ТОВ укладено договір щодо проведення інтернету до шкіл району. Сума угоди склала понад 1 млн гривень.
Проте директор підприємства не мав у штаті працівників, які можуть надати відповідні послуги за договором. Крім того, у нього не було обладнання для належного виконання робіт. Щоб таки виконати умови договору, він залучив провайдера як субпідрядника. Але про свою «схему» відділ освіти підприємець не повідомив.
Провайдер виконав всі необхідні роботи, за що підрядник заплатив йому всього близько 350 тисяч гривень з бюджетних грошей, які він отримав від відділу освіти.
Але і на цьому злочинний шлях ділка не закінчився. Він уклав ще один договір з фірмою, що підконтрольна йому, нібито вони теж виконували послуги з проведення інтернету. Насправді його фіктивна компанія нічого не виконувала.
Таким чином, підприємець, не виконавши умов договору, заволодів бюджетними коштами у сумі понад 700 тисяч гривень.
Обвинувальний акт направлено до Валківського районного суду Харківської області.
Чоловіку хагрожує до дванадцяти років за гратми з конфіскацією майна.
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