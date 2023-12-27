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27.12.2023  14:16   Дмитро Колонєй

Харківський аферист обшахраював більше десятка містян

Харківський злодюга використовував злочинну схему заради збагачення.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, шазарайська схема мешканця Харкова була наступною:
  1. Розміщував на Інтернет-ресурсах оголошення щодо надання послуг допомоги з працевлаштуванням за кордоном.
  2. Під різними приводами спонукав потерпілих до перерахування завдатку чи повної вартості за послугу.
  3. Після отримання рошей блокував “клієнтів” та на телефонні дзвінки не відповідав. 
 
За результатами проведених слідчо-розшукових заходів встановлена причетність фігуранта більш ніж до 11 фактів шахрайств під приводом працевлаштування за кордоном. 
Встановлюється повне коло постраждалих від протиправних дій підозрюваного. 
 
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  афера, шахрайство, харків
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