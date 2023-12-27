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27.12.2023  13:58   Рита Парфенова

Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Протягом доби до поліції Харківщини надійшло 1027 заяв від громадян про правопорушення та події

поліція

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Співробітники ГУНП в Харківській області доставили для перевірки 5 осіб, які підозрюються у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та проведенні пропагандистської діяльності.

На блокпостах Харківської області правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3670 транспортних засобів, щоб запобігти потраплянню нелегальної зброї та наркотичних речовин у населені пункти.

У результаті відпрацювання території в селищі Золочів виявлено громадянина у незаконному обігу наркотиків, і від нього були вилучені заборонені речовини.

Протягом останньої доби на території Харківщини зафіксовано 31 дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок яких 19 громадян отримали травми. Також складено 7 адміністративних протоколів щодо водіїв, які керували автомобілем у стані сп’яніння.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники сім разів виїжджали на гасіння пожеж.

 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  поліція, харків
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