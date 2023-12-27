27.12.2023 13:42 Дмитро Колонєй
Які рішення мера Харкова Ігоря Терехова позитивно вплинули на життя Харкова у 2023 році
Визнаені найважливіші для Харкова рішення міського голови Ігоря Терехова у 2023 році.
Які рішення мера Харкова Ігоря Терехова позитивно вплинули на життя Харкова у 2023 році
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Міськраду, серед найважливіших для Хркова рішень мера міста Ігоря Терехова у 2023 році наступні:
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За ініціативою мера в березні поточного року в Харкові увімкнули вуличне освітлення. Після усунення пошкоджень та відновлення мереж поступово зовнішнє освітлення повернулося і в найбільш постраждалі райони, зокрема, на Північну Салтівку та в П’ятихатки. Крім того, днями в Харкові подовжили роботу вуличного освітлення. Для зручності та безпеки харків’ян тепер світло в місті вимикається на півгодини пізніше - о 21:30.
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У Харкові реалізували унікальний проєкт - метрошколу. За дорученням Ігоря Терехова у приміщеннях метрополітену обладнали класи для навчання школярів. Упродовж навчального року кількість учнів метрошколи зросла з 890 до 2108. Крім того, з січня 2024 року в Харкові почне функціонувати метросадок, де проводитимуться підготовчі заняття для дошкільнят.
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У 2023 році Харків продовжив допомагати військовим. Зокрема, впродовж року різним підрозділам Збройних Сил України з міського бюджету було перераховано близько 500 млн грн. Крім того, було ухвалене рішення про виплату грошової допомоги дітям загиблих військовослужбовців. Щомісяця вона складатиме 8 тис. грн і виплачуватиметься до досягнення дитиною повноліття.
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Щоб полегшити фінансовий тягар для людей під час війни, у Харкові вже понад півтора року зберігається безкоштовний проїзд у громадському транспорті. У 2024 році місто продовжить дотувати комунальні підприємства. Так, у бюджеті Харкова на це передбачено майже 1,2 млрд грн.
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У рамках підготовки до опалювального сезону 2023-2024 років у Харкові переклали близько 220 км тепломереж, встановили 14 модульних котелень та п’ять мініТЕЦ, обладнаних альтернативними джерелами живлення. Позаминулого тижня, коли негода спричинила серйозну аварію в енергосистемі, саме це дозволило Харкову уникнути опалювального колапс
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