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27.12.2023  13:16   Дмитро Колонєй

Стало відомо, що буде із постраждалим будинком по вулиці Ужвій у Харкові

Капітальний ремонт проведуть у багатоквартирному будинку на вул. Наталії Ужвій, 60.


Стало відомо, що буде із постраждалим будинком по вулиці Ужвій у Харкові
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, проведуть капітальний ремонт у багатоквартирному будинку на вул. Наталії Ужвій, 60.
 
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Таке ріщення прийняв Виконавчий комітет Харківської міської ради сьогодні та затвердив проєктну документацію на проведення аварійно-відновлювальних робіт цього об'єкту.
 
Загальна кошторисна вартість проєкту складає 229,1 млн грн.
Источник:   Міськрада
 Тэги:  агрессия россии, відновлення, харків
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