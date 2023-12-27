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27.12.2023  12:59   Рита Парфенова

У Харкові взимку комунальники наводять лад на міських кладовищах

Співробітники СКП "Заповіт" регулярно забезпечують належний санітарний стан на території шести міських кладовищ.

комунальники Харкова взимку наводять лад на міських кладовищах
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Зокрема, протягом листопада-грудня комунальники провели роботи з благоустрою на площі 50 га, у тому числі:

  • вивезли майже 130 кубічних метрів сміття;
  • видалили 29 кубічних метрів сухостійних дерев та кущів;
  • очистили сніг на площі 10 га.

комунальники Харкова взимку наводять лад на міських кладовищах

Для отримання інформації щодо роботи кладовищ у зимовий період можна звертатися за телефонами: 340-41-34 та (050) 402-58-45.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що  у Основ'янському районі Харкова бригади КП "Харківводоканал" перевиконали план поточних ремонтів.
 
комунальники Харкова взимку наводять лад на міських кладовищах
Источник:   ХМР
 Тэги:  кладовище, харків
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