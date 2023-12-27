У Харкові взимку комунальники наводять лад на міських кладовищах

Співробітники СКП "Заповіт" регулярно забезпечують належний санітарний стан на території шести міських кладовищ.
Зокрема, протягом листопада-грудня комунальники провели роботи з благоустрою на площі 50 га, у тому числі:
Для отримання інформації щодо роботи кладовищ у зимовий період можна звертатися за телефонами: 340-41-34 та (050) 402-58-45.
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27 грудня відзначається Міжнародний день протиепідемічної готовності.
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