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27.12.2023  12:39   Рита Парфенова

Один з районів Харкова перевиконав план з ремонту комунікацій

У рамках ремонтних робіт, проведених у Основ'янському районі протягом року, бригади КП "Харківводоканал" виконали широкомасштабні ремонти у 30 багатоквартирних будинках міста.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на підприємство, це значно перевищило плани поточних ремонтів 2023 року. Загалом, було здійснено заміну 1250 метрів внутрішньобудинкових систем водопостачання, водовідведення та зливової каналізації.

За словами начальника дільниці, Віталія Федіна, останнім часом завершили поточні ремонти на вулиці Москалівській, 5, в'їзді Достоєвського, 3 та проспекті Героїв Харкова, 38, в рамках яких було замінено понад 100 метрів комунікацій.

В даний момент розпочато роботи зі зміни внутрішньобудинкової системи господарсько-побутової каналізації на вулиці Університетській, 37/39, загальною довжиною 60 метрів.

Бригади щоденно виконують роботи за близько 30 заявками мешканців, проводять профілактичні заходи щодо прочищення внутрішньобудинкових комунікацій та перевіряють технічний стан систем. Також відзначається важливість правильного використання каналізаційних систем.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 21 бригада КП «Харківводоканал» розпочала усунення 14 аварійних ситуацій на міських трубопроводах холодного водопостачання.

 

 

Источник:   КП «Харківводоканал»
 Тэги:  вода, харків
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