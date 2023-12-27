Один з районів Харкова перевиконав план з ремонту комунікацій

У рамках ремонтних робіт, проведених у Основ'янському районі протягом року, бригади КП "Харківводоканал" виконали широкомасштабні ремонти у 30 багатоквартирних будинках міста.
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На перший план вийде прагнення порядку. Скористайтеся цим, щоб розкласти все по поличках у тій сфері свого життя, яка потребує цього найбільше.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується дрібний дощ, удень він посилиться, а ближче до вечора йому на зміну прийде дрібний дощ зі снігом.
27 грудня відзначається Міжнародний день протиепідемічної готовності.
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