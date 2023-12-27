Один з районів Харкова перевиконав план з ремонту комунікацій

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на підприємство, це значно перевищило плани поточних ремонтів 2023 року. Загалом, було здійснено заміну 1250 метрів внутрішньобудинкових систем водопостачання, водовідведення та зливової каналізації.

За словами начальника дільниці, Віталія Федіна, останнім часом завершили поточні ремонти на вулиці Москалівській, 5, в'їзді Достоєвського, 3 та проспекті Героїв Харкова, 38, в рамках яких було замінено понад 100 метрів комунікацій.

В даний момент розпочато роботи зі зміни внутрішньобудинкової системи господарсько-побутової каналізації на вулиці Університетській, 37/39, загальною довжиною 60 метрів.

Бригади щоденно виконують роботи за близько 30 заявками мешканців, проводять профілактичні заходи щодо прочищення внутрішньобудинкових комунікацій та перевіряють технічний стан систем. Також відзначається важливість правильного використання каналізаційних систем.

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