27.12.2023 12:19 Дмитро Колонєй

Мільйонні збитки: хитрий ділок захопив водосховище на Харківщині

Підприємцем зайнялася прокуратура Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, агропідприємством, яке очолює підозрюваний, тривалий час використовувалось Великобурлуцьке водосховище, розташоване на території Куп’янського району, для рибогосподарських потреб. Загальна площа земель, на яких розташоване водосховище, та прибережної смуги складає близько 400 га.

Підставою для користування водним об’єктом був Режим рибогосподарської експлуатації водойм та дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів. При цьому право користування водосховищем та земельними ділянками, на яких воно розташоване, за підприємством не зареєстроване, тобто воно займалось рибогосподарською діяльністю, не маючи договорів оренди.

Отже, директор агрофірми самовільно зайняв та використовував земельні ділянки для ведення промислового господарювання. Сума збитків, завданих Великобурлуцькій селищній раді, складає понад 2,5 млн гривень.