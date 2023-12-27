Побутові пожежі призвели до травм в Харкові та області

Одна з пожеж сталася вранці 26 грудня вранці у Харкові відбулася пожежа в одній з квартир п'ятиповерхового будинку на вулиці Зерновій через вибух побутового газу. На щастя, руйнувань не будо, але чоловік 1962 року народження отримав опіки обличчя та рук, його терміново госпіталізували.

Того ж дня о 19:23 у місті Лозова виникла пожежа в квартирі першого поверху двоповерхового будинку на вулиці Олександра Бричука. Коли рятувальники з 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини прибули на місце, вогонь вже охопив площу 5 квадратних метрів та поширювався на речі та меблі в одній з кімнат. Під час операції рятування були врятовані дві жінки, народжені у 1948 та 1960 роках, а також шістнадцятирічний підліток, який постраждав від отруєння чадним газом через сильне задимлення. Пожежу вдалося ліквідувати о 20:22, і причиною загоряння виявилося коротке замикання електромережі.

Загалом протягом доби з 26 по 27 грудня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 17 оперативних виїздів, з яких:

5 – на ліквідацію пожеж;

9 – на допомогу населенню;

3 – інші виїзди.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram