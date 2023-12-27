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27.12.2023  08:40   Рита Парфенова

Побутові пожежі призвели до травм в Харкові та області

Минулої доби рятувальники сім разів виїжджали на гасіння пожеж.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.

Внаслідок побутових пожеж постражлади дві людини.

Одна з пожеж сталася вранці 26 грудня вранці у Харкові відбулася пожежа в одній з квартир п'ятиповерхового будинку на вулиці Зерновій через вибух побутового газу. На щастя, руйнувань не будо, але чоловік 1962 року народження отримав опіки обличчя та рук, його терміново госпіталізували.

Того ж дня о 19:23 у місті Лозова виникла пожежа в квартирі першого поверху двоповерхового будинку на вулиці Олександра Бричука. Коли рятувальники з 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини прибули на місце, вогонь вже охопив площу 5 квадратних метрів та поширювався на речі та меблі в одній з кімнат. Під час операції рятування були врятовані дві жінки, народжені у 1948 та 1960 роках, а також шістнадцятирічний підліток, який постраждав від отруєння чадним газом через сильне задимлення. Пожежу вдалося ліквідувати о 20:22, і причиною загоряння виявилося коротке замикання електромережі.

Загалом протягом доби з 26 по 27 грудня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 17 оперативних виїздів, з яких:

  • 5 – на ліквідацію пожеж;
  • 9 – на допомогу населенню;
  • 3 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що більше ніж 15 населених пунктів Харківської області зазнали артилерійських й мінометних обстрілів та авіаційних ударів з боку військових рф.

 

 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, пожежа, харків
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