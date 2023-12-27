27.12.2023 08:32 Рита Парфенова

Внаслідок ворожих обстрілів Харківщини постраждав цивільний чоловік

Більше ніж 15 населених пунктів Харківської області зазнали артилерійських й мінометних обстрілів та авіаційних ударів з боку військових рф.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА.



Зокрема, ворог обстріляв населені пункти:

ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Варварівка Чугуївського району;

о 10:50 ворог завдав удару по м. Куп’янськ. Пошкоджено два приватних будинки, господарчі споруди. Постраждалих немає;

близько 11:30 стався обстріл м. Вовчанськ Чугуївського району. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила;

близько 16:50 в результаті ворожого удару по с. Козача Лопань Харківського району пошкоджено газову трубу. Зазнав поранень чоловік 1977 р.н. Постраждалого з осколковими пораненням доставили до лікарні. Стан середній.

Також під вородим вогнем перебували населені пункти Уди Богодухівського району, Вовчанськ Чугуївського району, Амбарне, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

Протягом доби сили ЗСУ відбили 16 атак ворога біля Синьківки та Петропавлівки Куп'янського району.

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