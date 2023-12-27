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27.12.2023  09:24   Рита Парфенова

«Газмережі» відновили газогони, пошкоджені внаслідок обстрілів Харківщини

Протягом минулого тижня команда газовиків Харківської філії «Газмережі» ліквідувала шість аварійних ситуацій, що виникли в житлових будинках через обстріли населених пунктів військовіми рф.

Харківська філія «Газмережі»
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську філію «Газмережі».
 
Локалізація аварій на будинкових газових комунікаціях була проведена у трьох населених пунктах Куп’янського та Харківського районів.
 
Незважаючи на викликані обставини, у двох житлових будинках вдалося усунути наслідки обстрілів житлових кварталів без припинення газопостачання споживачам. Працівники Газмереж виявили високий рівень ефективності та оперативності під час вирішення складних ситуацій, пов'язаних із забезпеченням безпеки газопостачання в умовах воєнного конфлікту.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 21 бригада КП «Харківводоканал» розпочала усунення 14 аварійних ситуацій на міських трубопроводах холодного водопостачання.

 

Источник:   Харківська філія «Газмережі»
 Тэги:  газ, харків
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