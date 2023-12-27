Який радіаційний фон в Харкові та області на 27 грудня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 27 грудня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25мкР/год.
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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 26 грудня.
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З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується дрібний дощ, удень він посилиться, а ближче до вечора йому на зміну прийде дрібний дощ зі снігом.
27 грудня відзначається Міжнародний день протиепідемічної готовності.
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