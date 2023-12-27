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27.12.2023  09:53   Рита Парфенова

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

На Харківщині піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 29 вибухонебезпечних предметів.

У пресслужбі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

Протягом останньої доби, 26 грудня, піротехнічні групи ДСНС успішно провели обстеження території площею 2,3 гектара. З цього обсягу, 2780 квадратних метрів були пройдені за допомогою механізованого розмінування.

Сапери виявили та нейтралізували 29 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. У цих операціях приймали участь 21 піротехнічний розрахунок ДСНС, в якому було задіяно 108 саперів та 43 одиниці техніки.

Загалом, з початку бойових дій піротехнічні групи ДСНС просканували приблизно 4266 гектарів території, 137 кілометрів автомобільних доріг, 2986 кілометрів ліній електропередач, 159,5 кілометрів залізничних колій та 221,1 кілометр газопроводів. Усього було виявлено та безпечно знешкоджено 86 тисяч 662 вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники сім разів виїжджали на гасіння пожеж.
Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  розмінування, дснс, харків, агрессия россии
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