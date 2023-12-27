Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Протягом останньої доби, 26 грудня, піротехнічні групи ДСНС успішно провели обстеження території площею 2,3 гектара. З цього обсягу, 2780 квадратних метрів були пройдені за допомогою механізованого розмінування.

Сапери виявили та нейтралізували 29 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. У цих операціях приймали участь 21 піротехнічний розрахунок ДСНС, в якому було задіяно 108 саперів та 43 одиниці техніки.

Загалом, з початку бойових дій піротехнічні групи ДСНС просканували приблизно 4266 гектарів території, 137 кілометрів автомобільних доріг, 2986 кілометрів ліній електропередач, 159,5 кілометрів залізничних колій та 221,1 кілометр газопроводів. Усього було виявлено та безпечно знешкоджено 86 тисяч 662 вибухонебезпечних предметів.

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