27.12.2023 10:26 Рита Парфенова

У Харкові за виявлення опасних предметів на блокпостах нагородили службових собак

Напередодні Нового року, семеро службових собак з 5-ї Слобожанської бригади отримали визнання та вдячність за свою важливу службу.

Командир Національної гвардії України, бригадний генерал Олександр Півненко, висунув їх на вручення медалей "За віддану службу", повідомляє РЕДПОСТ.

Також кінологи 5-ї Слобожанської бригади були відзначені грамотами та подяками від начальника Східного територіального управління Національної гвардії України.



Урочисте вручення нагород відбулося в центрі Міста-Героя, поруч із символом Харкова – Дзеркальним струменем.



Кінологи 5-ї Слобожанської бригади підсумували свою роботу за рік. Їхня важлива служба та пильність у будь-яку погоду на блокпостах, що розташовані на в’їздах до міста, дозволили уникнути численних правопорушень.



Протягом року на цих блокпостах були виявлені та вилучені з автомобілів правопорушників різноманітні предмети:

17 одиниць вогнепальної зброї, серед яких автомати Калашникова та пістолети Макарова;

24 086 набоїв різних калібрів до вогнепальної зброї;

111 гранат різних видів та модифікацій;

82 універсальні запали до гранат;

6 одиниць ВОГ-17 - гранатометних пострілів калібру 30 мм;

2 одиниці 30 мм реактивних освітлювальних патронів;

майже 5,5 кг тротилу;

4 одиниці ручних протитанкових гранатометів різних видів;

14 одиниць підривачів різних видів;

ствол 658 мм для кулемету Калашнікова модернізованого;

0,6 кг пороху;

два корпуси мін;

два багнет-ножа;

понад 1 кг наркотичних засобів та понад 300 таблеток заборонених для вільного продажу наркотичних медичних препаратів.



