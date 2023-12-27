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27.12.2023  10:26   Рита Парфенова

У Харкові за виявлення опасних предметів на блокпостах нагородили службових собак

Напередодні Нового року, семеро службових собак з 5-ї Слобожанської бригади отримали визнання та вдячність за свою важливу службу.

Командир Національної гвардії України, бригадний генерал Олександр Півненко, висунув їх на вручення медалей "За віддану службу", повідомляє РЕДПОСТ.

Також кінологи 5-ї Слобожанської бригади були відзначені грамотами та подяками від начальника Східного територіального управління Національної гвардії України.

Урочисте вручення нагород відбулося в центрі Міста-Героя, поруч із символом Харкова – Дзеркальним струменем.

Кінологи 5-ї Слобожанської бригади підсумували свою роботу за рік. Їхня важлива служба та пильність у будь-яку погоду на блокпостах, що розташовані на в’їздах до міста, дозволили уникнути численних правопорушень.

Протягом року на цих блокпостах були виявлені та вилучені з автомобілів правопорушників різноманітні предмети:

  • 17 одиниць вогнепальної зброї, серед яких автомати Калашникова та пістолети Макарова;
  • 24 086 набоїв різних калібрів до вогнепальної зброї;
  • 111 гранат різних видів та модифікацій;
  • 82 універсальні запали до гранат;
  • 6 одиниць ВОГ-17 -  гранатометних пострілів калібру 30 мм;
  • 2 одиниці 30 мм реактивних освітлювальних патронів;
  • майже 5,5 кг тротилу;
  • 4 одиниці ручних протитанкових гранатометів різних видів;
  • 14 одиниць підривачів різних видів;
  • ствол 658 мм для кулемету Калашнікова модернізованого;
  • 0,6 кг пороху;
  • два корпуси мін;
  • два багнет-ножа;
  • понад 1 кг наркотичних засобів та понад 300 таблеток заборонених для вільного продажу наркотичних медичних препаратів.


 

Источник:   5 Слобожанська бригада НГУ
 Тэги:  нагорода, харків
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