У Харкові за виявлення опасних предметів на блокпостах нагородили службових собак

Напередодні Нового року, семеро службових собак з 5-ї Слобожанської бригади отримали визнання та вдячність за свою важливу службу.
Командир Національної гвардії України, бригадний генерал Олександр Півненко, висунув їх на вручення медалей "За віддану службу", повідомляє РЕДПОСТ.
Також кінологи 5-ї Слобожанської бригади були відзначені грамотами та подяками від начальника Східного територіального управління Національної гвардії України.
Урочисте вручення нагород відбулося в центрі Міста-Героя, поруч із символом Харкова – Дзеркальним струменем.
Кінологи 5-ї Слобожанської бригади підсумували свою роботу за рік. Їхня важлива служба та пильність у будь-яку погоду на блокпостах, що розташовані на в’їздах до міста, дозволили уникнути численних правопорушень.
Протягом року на цих блокпостах були виявлені та вилучені з автомобілів правопорушників різноманітні предмети:
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