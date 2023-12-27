Комунальники Харкова роблять безпечні входи у житлові будинки

Спеціалісти з Комунального підприємства "Харківське ремонтно-будівельне підприємство" вживають заходів для відновлення вхідних груп житлових будинків у різних районах міста.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
Ремонтники зосереджуються на відновленні сходів, перил, пандусів та інших елементів входів. Зазначені роботи проводяться в Салтівському, Немишлянському та Київському районах міста.
Цей ініціативний захід спрямований на поліпшення стану інфраструктури та комфорту для мешканців, роблячи житло більш доступним і безпечним.
Комментариев: 0
На перший план вийде прагнення порядку. Скористайтеся цим, щоб розкласти все по поличках у тій сфері свого життя, яка потребує цього найбільше.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується дрібний дощ, удень він посилиться, а ближче до вечора йому на зміну прийде дрібний дощ зі снігом.
27 грудня відзначається Міжнародний день протиепідемічної готовності.
влажность:
давление:
ветер: