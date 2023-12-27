27.12.2023 10:57 Рита Парфенова

Комунальники Харкова роблять безпечні входи у житлові будинки

Спеціалісти з Комунального підприємства "Харківське ремонтно-будівельне підприємство" вживають заходів для відновлення вхідних груп житлових будинків у різних районах міста.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.



Ремонтники зосереджуються на відновленні сходів, перил, пандусів та інших елементів входів. Зазначені роботи проводяться в Салтівському, Немишлянському та Київському районах міста.



Цей ініціативний захід спрямований на поліпшення стану інфраструктури та комфорту для мешканців, роблячи житло більш доступним і безпечним.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 21 бригада КП «Харківводоканал» розпочала усунення 14 аварійних ситуацій на міських трубопроводах холодного водопостачання.