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27.12.2023  10:57   Рита Парфенова

Комунальники Харкова роблять безпечні входи у житлові будинки

Спеціалісти з Комунального підприємства "Харківське ремонтно-будівельне підприємство" вживають заходів для відновлення вхідних груп житлових будинків у різних районах міста.

У Харкові відновлюють вхідні групи житлових будинків.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Ремонтники зосереджуються на відновленні сходів, перил, пандусів та інших елементів входів. Зазначені роботи проводяться в Салтівському, Немишлянському та Київському районах міста.

Цей ініціативний захід спрямований на поліпшення стану інфраструктури та комфорту для мешканців, роблячи житло більш доступним і безпечним.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 21 бригада КП «Харківводоканал» розпочала усунення 14 аварійних ситуацій на міських трубопроводах холодного водопостачання.
Источник:   ХМР
 Тэги:  благоустрій, харків
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