27.12.2023 11:42 Рита Парфенова

Колаборанту, який роздавав односельцям на Харківщині російську газету, повідомлено про підозру

У Харківській області слідчі повідомили про підозру 66-річному мешканцеві села Великі Проходи Харківського району.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ Нацполіцї у Харківській області, минулого року чоловік добровільно співпрацював з ворогом, отримуючи від російських військовослужбовців газету російського видавництва «Красная звезда» з метою подальшого поширення серед місцевого населення.



Матеріали газети містили публікації, спрямовані на підтримку дій Росії та вторгнення російської армії в Україну. Чоловік відкрито та публічно розповсюджував ці матеріали, які виправдовували збройну агресію Росії проти України.



У зв'язку з цим фактом було порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування агресії Російської Федерації проти України), за якою може бути застосоване обмеження волі або позбавлення волі на строк до 5 років з конфіскацією майна.



Спеціалісти з поліції продовжують розслідування цього випадку, взаємодіючи з прокуратурою та іншими компетентними органами.

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Раніше РЕДПОСТ писав, поліція оприлюднила фото колаборантів , які втекли одразу після звільнення з-під окупації Харківської області. Багато з них зараз переховуються в ЄС.