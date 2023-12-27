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27.12.2023  11:42   Рита Парфенова

Колаборанту, який роздавав односельцям на Харківщині російську газету, повідомлено про підозру

У Харківській області слідчі повідомили про підозру 66-річному мешканцеві села Великі Проходи Харківського району.

Новини Харкова: повідомлено про підозру чоловіку, який розповсюджував російську газету

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ Нацполіцї у Харківській області, минулого року чоловік добровільно співпрацював з ворогом, отримуючи від російських військовослужбовців газету російського видавництва «Красная звезда» з метою подальшого поширення серед місцевого населення.

Матеріали газети містили публікації, спрямовані на підтримку дій Росії та вторгнення російської армії в Україну. Чоловік відкрито та публічно розповсюджував ці матеріали, які виправдовували збройну агресію Росії проти України.

У зв'язку з цим фактом було порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування агресії Російської Федерації проти України), за якою може бути застосоване обмеження волі або позбавлення волі на строк до 5 років з конфіскацією майна.

Спеціалісти з поліції продовжують розслідування цього випадку, взаємодіючи з прокуратурою та іншими компетентними органами.

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Раніше РЕДПОСТ писав, поліція оприлюднила фото колаборантів, які втекли одразу після звільнення з-під окупації Харківської області. Багато з них зараз переховуються в ЄС.

 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  колаборант, харків
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