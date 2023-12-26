26.12.2023 09:15 Віталій Хінєвіч

Який радіаційний фон в Харкові та області на 26 грудня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 26 грудня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:

Харків - 10 мкР/год;

Золочів - 10 мкР/год;

Богодухів - 11 мкР/год;

Коломак - 11 мкР/год;

Великий Бурлук - 15 мкР/год;

Печеніги - 14 мкР/год;

Слобожанське - 10 мкР/год;

Куп’янськ - 10 мкР/год;

Красноград - 11 мкР/год;

Лозова - 10 мкР/год;

Ізюм -12 мкР/год.

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 25 грудня.