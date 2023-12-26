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26.12.2023  09:50   Віталій Хінєвіч

Обстріл Куп'янського району: рятувальники повідомили про наслідки

Біля 2:30 ранку російські війська завдали артилерійського удару по селу Подоли Курилівської громади.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Внаслідок одного із влучань трапилось загоряння у приватному будинку. 
 
На його ліквідацію були залучені 2 оперативних відділення 44-ї та 14-ї Державних пожежно-рятувальних частин. Прибувши, вогнеборці застали вже досить розвинену пожежу. Її площа становила близько 120 кв.м. 
 
 
Під час пожежогасіння виявлено тіло загиблого чоловіка.
 
Вже о 03:08 вогонь вдалось локалізувати. Остаточна ліквідація відбулась о 08:40.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині під час гасіння пожежі виявили тіло чоловіка.
 
Источник:   Головне управління ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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