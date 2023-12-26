Обстріл Куп'янського району: рятувальники повідомили про наслідки

В этот день

Гороскоп на 26 грудня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки День непередбачуваних емоційних метаморфоз, коли лід раптом здатний перетворитися на полум'я, нудьга – на непідробний інтерес, а ненависть – на любов (або навпаки).

Прогноз погоди у Харкові на 26 грудня У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися сильний дощ.