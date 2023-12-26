26.12.2023 10:15 Віталій Хінєвіч

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Саперами виявлено та знешкоджено 35 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.

У пресслужбі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

За минулу добу 25 грудня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 2,9 га території, з них 660 кв.м. за допомогою машин механізованого розмінування.

Саперами виявлено та знешкоджено 35 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучався 20 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 103 саперів та 43 одиниць техніки.

Всього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 4264 га території, 296 км автомобільних доріг, 2986 км ЛЕП, 159,5 км залізничних колій, та 221,1 км газопроводів. Виявлено та знешкоджено 86 тис. 633 вибухонебезпечних предметів.

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