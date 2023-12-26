26.12.2023 10:40 Віталій Хінєвіч

Харків'янин намагався продати артефакти

Зловмисник намагався продати набір бронзоливарника за 300 тисяч гривень. Керівник Національного музею історії України звернувся до правоохоронців, коли виявив оголошення в мережі Інтернет.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

47-річний харківʼянин на спеціальному сайті під псевдонімом опублікував оголошення про продаж набору бронзоливарника, датованого 2 сторіччям до нашої ери, за 300 тисяч гривень.

Дізнавачі Харківського районного управління поліції № 1 внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 193 (незаконне привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї) Кримінального кодексу України.

За словами дізнавача Анни Білоцерковської, під час проведення комплексу оперативно-розшукових дій працівники ХРУП № 1 встановили особу порушника. За місцем мешкання фігуранта поліцейські провели санкціонований обшук, під час якого виявили та вилучили культурні цінності вагою 21 кілограм.

Речові докази направлені на експертне дослідження. Наразі поліцейські зʼясовують, яким чином артефакти опинилися у зловмисника. Досудове розслідування триває.

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