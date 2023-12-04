04.12.2023 17:32 Рита Парфенова

У Харкові чоловік з ножем ледь не вбив брата

Харків'янин завдав множинні ножові поранення своєму братові під час сварки, після чого постраждалого госпіталізували до лікарні.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, свварка між родичами мала місце вдень 3 грудня.

Близько третьої години дня до поліції звернулись перехожі, які побачили та почули бійку на проспекті Героїв Харкова в Індустріальному районі.

Бійка розпочалась на 4-му поверсі багатоповерхівки, де живе потерпілий. Потім родичі продовжили з'ясовувати стосунки біля під’їзду. 40-річний чоловік наніс 27-річному зведеному братові чисельні ножові поранення. Потерпілого направили до медичного закладу.

Працівники кримінальної поліції відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 оперативно затримали за скоєння злочину 40-річного чоловіка, раніше судимого за скоєння крадіжок.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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