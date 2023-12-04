У Харкові чоловік з ножем ледь не вбив брата

Харків'янин завдав множинні ножові поранення своєму братові під час сварки, після чого постраждалого госпіталізували до лікарні.
Працівники кримінальної поліції відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 оперативно затримали за скоєння злочину 40-річного чоловіка, раніше судимого за скоєння крадіжок.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
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З ранку до самого вечора небо Харкова буде вкрите хмарами. Без опадів.
У грудні 2019 року список Всесвітніх днів та пам'ятних дат ООН було поповнено новою датою – Міжнародним днем банків.
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