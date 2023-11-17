17.11.2023 12:47 Рита Парфенова

70-річна харків'янка зарізала співмешканця та попросила викликати швидку

У Новобаварському районі міста Харкова поліція затримала жінку за вбивство співмешканця

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Подія сталася увечері 16 листопада. Близько 19:30 до відділу поліції № 1 ХРУП № 3 від медиків швидкої допомоги надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка з ножовим пораненням.



На місці події працівники слідчо-оперативної групи встановили, що до вбивства 69-річного чоловіка причетна його 70-річна співмешканка. В стані алкогольного сп’яніння зловмисниця вдарила чоловіка ножем.

Після скоєння злочину жінка попросила сусідів викликати швидку.



Від отриманих травм чоловік помер. Речові докази вилучені.



За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі. Зловмисниця затримана в порядку статті 208 Кримінально процесуального кодексу України.

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