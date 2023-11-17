Який радіаційний фон в Харкові та області на 17 листопада

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 17 листопада 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25мкР/год.
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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 16 листопада.
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Вдалий день для великих покупок та фінансових угод із прицілом на майбутнє. Також буде корисним будувати довгострокові плани.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Вночі йтиме дощ, який до ранку повинен послабшати, а до середини дня і зовсім закінчитися.
Щорічно 17 листопада відзначається Міжнародний день студентів.
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