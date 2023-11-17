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17.11.2023  11:09   Рита Парфенова

Пожежна частина на Харківщині постраждала внаслідок ворожого обстрілу (фото)

В Ізюмському районі на Харківщині внаслідок ворожого обстрілу пошкоджена пожежна частина

В Ізюмському районі на Харківщині внаслідок ворожого обстрілу пошкоджена пожежна частина

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, ввечері 16 листопада 2023 року  російська армія завдала чергового удару по Ізюмському району.

Пошкоджень зазнала будівля пожежної частини та 2 одиниці техніки ДСНС.

Постраждалих серед особового складу немає.
 
В Ізюмському районі на Харківщині внаслідок ворожого обстрілу пошкоджена пожежна частина
 
За попередніми даними, удар нанесено керованою авіаційною бомбою.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби ворог обстрілював Ветеринарне Харківського району, Огірцеве, Вовчанськ та Нестерне Чугуївського району, Дворічну, Синьківку, Петропавлівку, Іванівку, Кислівку Куп'янського району та інші населені пункти.
 
В Ізюмському районі на Харківщині внаслідок ворожого обстрілу пошкоджена пожежна частина

В Ізюмському районі на Харківщині внаслідок ворожого обстрілу пошкоджена пожежна частина

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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