Пожежна частина на Харківщині постраждала внаслідок ворожого обстрілу (фото)

В Ізюмському районі на Харківщині внаслідок ворожого обстрілу пошкоджена пожежна частина
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, ввечері 16 листопада 2023 року російська армія завдала чергового удару по Ізюмському району.
Пошкоджень зазнала будівля пожежної частини та 2 одиниці техніки ДСНС.
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Щорічно 17 листопада відзначається Міжнародний день студентів.
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