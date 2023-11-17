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17.11.2023  10:30   Рита Парфенова

Мешканця деокупованого селища розшукують на Харківщині

Відділом поліції № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області встановлюється місцезнаходження мешканця селища Старий Салтів Чугуївського району, Вадима Літвінова, 1980 року народження.

розшукується Вадим Літвінов, мешканець селища Старий Салтів
 

 

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Поліцію Харківської області, з 14 листопада з чоловіком немає зв’язку, місце перебування його не відоме. Може знаходитись у селищі Старий Салтів та наближених населених пунктах.

Прикмети розшукуваного: зріст близько 180 см, худорлявої статури, руде волосся, носить окуляри.

«Шановні громадяни, якщо вам відома будь-яка інформація про чоловіка, просимо повідомити до ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківський області (м. Вовчанськ) за телефонами: 0930912666, 0668315739», – звертаються правоохоронці.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що під Харковом хлопець пішов з дому, поки опікунка виносила сміття.

 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  розшук, харків
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