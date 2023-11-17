17.11.2023 10:30 Рита Парфенова

Мешканця деокупованого селища розшукують на Харківщині

Відділом поліції № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області встановлюється місцезнаходження мешканця селища Старий Салтів Чугуївського району, Вадима Літвінова, 1980 року народження.





Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Поліцію Харківської області, з 14 листопада з чоловіком немає зв’язку, місце перебування його не відоме. Може знаходитись у селищі Старий Салтів та наближених населених пунктах.

Прикмети розшукуваного: зріст близько 180 см, худорлявої статури, руде волосся, носить окуляри.

«Шановні громадяни, якщо вам відома будь-яка інформація про чоловіка, просимо повідомити до ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківський області (м. Вовчанськ) за телефонами: 0930912666, 0668315739», – звертаються правоохоронці.

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Источник: Поліція Харківської області

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