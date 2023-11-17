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17.11.2023  10:04   

У Харкові найдешевші квартири в оренду серед всіх міст мільйонників України

Застосунок для оренди bird запустився в Харкові та досліджує як змінився ринок оренди в місті за останні кілька місяців.

оренда

Через постійні обстріли міста багато хто не ризикує орендувати житло, і через це ціни кардинально не змінилися за останній рік. З початку війни ринок оренди впав на 50-60% і поки що не відновився довоєнного рівня. Ціни залишаються стабільно низькими, на 6,5% подорожчали за останній місяць тільки трикімнатні квартири.

Отже, медіана вартості оренди в Харкові наступна:

  • 1-кімнатні – 4 000  грн, не змінилася
  • 2-кімнатні – 6 000 грн, не змінилася
  • 3-кімнатні – 8 000  грн, що на 6,25% більше ніж в жовтні

Детальніше можна ознайомитись тут -  https://birdrent.com/statistics

Ми продовжуємо слідкувати за тим, як ринок оренди змінюється від початку повномасштабного вторгнення. Статистику за всі попередні місяці можна знайти у нашому телеграмі або інстаграмі

FYI: Bird – найпопулярніший застосунок пошуку оренди квартир у Києві, Лондоні, Дніпрі, Харкові та Одесі. Головна перевага Bird — зручна карта, на якій і відбувається весь пошук квартир для оренди. Основою роботи застосунку є агрегація усіх оголошень, які доступні на ринку оренди. Застосунок має 400 000 користувачів у App Store з оцінкою 4.9 балів з 5. Отримав дві премії Red Dot у 2019 році, а Лондонський додаток отримав відзнаку #1 Product of the Day and Week на Product Hunt у червні 2022 року. Також bird отримав $50 000 від Google Startup Fund — фонду підтримки українських стартапів.

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Тэги:  нерухомість, харків
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