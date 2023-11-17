У Харкові найдешевші квартири в оренду серед всіх міст мільйонників України

Застосунок для оренди bird запустився в Харкові та досліджує як змінився ринок оренди в місті за останні кілька місяців.
Через постійні обстріли міста багато хто не ризикує орендувати житло, і через це ціни кардинально не змінилися за останній рік. З початку війни ринок оренди впав на 50-60% і поки що не відновився довоєнного рівня. Ціни залишаються стабільно низькими, на 6,5% подорожчали за останній місяць тільки трикімнатні квартири.
Отже, медіана вартості оренди в Харкові наступна:
Детальніше можна ознайомитись тут - https://birdrent.com/statistics
Ми продовжуємо слідкувати за тим, як ринок оренди змінюється від початку повномасштабного вторгнення. Статистику за всі попередні місяці можна знайти у нашому телеграмі або інстаграмі
FYI: Bird – найпопулярніший застосунок пошуку оренди квартир у Києві, Лондоні, Дніпрі, Харкові та Одесі. Головна перевага Bird — зручна карта, на якій і відбувається весь пошук квартир для оренди. Основою роботи застосунку є агрегація усіх оголошень, які доступні на ринку оренди. Застосунок має 400 000 користувачів у App Store з оцінкою 4.9 балів з 5. Отримав дві премії Red Dot у 2019 році, а Лондонський додаток отримав відзнаку #1 Product of the Day and Week на Product Hunt у червні 2022 року. Також bird отримав $50 000 від Google Startup Fund — фонду підтримки українських стартапів.
Читайте також:
Вдалий день для великих покупок та фінансових угод із прицілом на майбутнє. Також буде корисним будувати довгострокові плани.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Вночі йтиме дощ, який до ранку повинен послабшати, а до середини дня і зовсім закінчитися.
Щорічно 17 листопада відзначається Міжнародний день студентів.
влажность:
давление:
ветер: