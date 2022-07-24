24.07.2022 21:34 Дмитрий Колоней

Аренда житла: оцінка ситуації та прогноз експертів

Які тенденці зараз і як буде розвиватися ринок нерухомості.



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Як повідмоляє РЕДПОСТ , з посиланням на U News, ринок оренди в Україні тісно пов’язаний із ситуацією в економіці. Обвалилися доходи, скоротилися зарплати, мільйони українців мігрували — все це призвело до масштабного обвалу цін.

Вартість оренди в середньому впала більш ніж на 50%, і ціни, схоже, повернуться на рівень лютого 2022 ще нескоро.

За 6 тис. грн квартиру можна знайти навіть у центрі столиці. Оцінити населення Києва та кількість тих, хто перебуває в інших регіонах, за кордоном, захищає Україну на фронті, практично неможливо. Проте ситуація із ринком оренди показує: попиту немає.

Ще кілька місяців тому орендодавці в оголошеннях вказували відразу дві ціни: на час воєнного стану та після нього. Проте вже зараз стало зрозуміло, що такі оцінки були надто оптимістичними. І після війни економічне становище в Україні залишатиметься вкрай складним. І до моменту повноцінного відновлення економіки, стабілізації зарплат та зростання платоспроможності мине кілька років.

Прогнози. Найближчим часом очікувати значної зміни ситуації не варто, упевнений київський рієлтор Максим. До повномасштабної війни він міг заробляти на оренді близько 35 тис. грн на місяць. Нині ж у найкращому випадку — 12 тис. грн.

До речі, обвал ринку оренди відкриває ще одну можливість — вийти з тіні. Під час війни про це думають найменше, але потім доведеться, зокрема, думати про те, як змусити орендарів реєструвати квартирантів, оформляти договори та сплачувати податки. За оцінками експертів, незначне зростання цін очікується до вересня. Зазвичай йдеться про зростання в межах 10%, проте цього року воно частково може бути нівельовано воєнним становищем.

Загалом ситуація на ринку житла насамперед залежить від того, як швидко закінчиться війна та почне відновлюватись економіка. Але вже зараз можна стверджувати: на повернення довоєнного рівня доведеться витратити кілька років.