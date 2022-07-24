24.07.2022 21:56

Обстріл міста Харківщини: рятівники розбирали завали (фото)

Про це інформує ГУ ДСНС.

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУ ДСНС, 23 та 24 липня 2022 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС спільно з працівниками місцевих комунальних служб проводили аварійно-рятувальні роботи та розбирання завалів у будинку культури міста Лозова, який був частково зруйнований рашиськими ракетними обстрілами ще у травні.

ДСНСники демонтували аварійні конструкції на висоті, що загрожували неконтрольованою руйнацією. Проведення даних робіт забезпечить подальші будівельні роботи з відновлення і ремонту об’єкту. На місці працювало 10 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки ДСНС.