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25.07.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 25 липня

Протягом дня сонце буде рідко з'являтися з-за хмар. Усю другу половину дня йтиме дощ.

лето зонтик

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 13%. Температура повітря +18°...+22°C (відчувається як +20°C). Вітер західний, 2 м/с. Вологість повітря 70%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.

Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 78%. Температура повітря +24°...+21°C (відчувається як +25°C). Вітер північно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 68%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.

Увечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 55%. Температура повітря +21°...+19°C (відчувається як +24°C). Вітер західний, 3 м/с. Вологість повітря 71%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.

 

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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