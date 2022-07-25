25.07.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 25 липня

Протягом дня сонце буде рідко з'являтися з-за хмар. Усю другу половину дня йтиме дощ.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 13%. Температура повітря +18°...+22°C (відчувається як +20°C). Вітер західний, 2 м/с. Вологість повітря 70%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.



Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 78%. Температура повітря +24°...+21°C (відчувається як +25°C). Вітер північно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 68%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.



Увечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 55%. Температура повітря +21°...+19°C (відчувається як +24°C). Вітер західний, 3 м/с. Вологість повітря 71%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.