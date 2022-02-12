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12.02.2022  19:55   Виталий Хиневич

Инвалидные коляски и костыли можно бесплатно арендовать в Харькове

В течение прошлого года 105 человек воспользовалось возможностью аренды средств реабилитации.

Средства реабилитации
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.
 
Сообщается, что одинокие граждане и люди с особыми потребностями получают в аренду первичные средства реабилитации. 
 
Срок выдачи костылей или инвалидных колясок согласовывается между сторонами. После истечения срока реабилитации необходимо вернуть в пункт найма средства реабилитации.
 
Кроме этого отмечается, что бенефициары выражают огромную благодарность за эту услугу, ведь купить эти продукты личного пользования довольно сложно из-за их высокой стоимости. 
 
Пункт проката находится в помещении территориального центра предоставления социальных услуг Слободского района по адресу: город Харьков, переулок Решетниковский, 3, телефон 737-57-64.
 
Напомним, в Харькове работают над повышением доступности парков, скверов и зоопарка для маломобильных групп.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  аренда, средства реабилитации, харьков
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