12.02.2022 19:55 Виталий Хиневич

Инвалидные коляски и костыли можно бесплатно арендовать в Харькове

В течение прошлого года 105 человек воспользовалось возможностью аренды средств реабилитации.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.

Сообщается, что одинокие граждане и люди с особыми потребностями получают в аренду первичные средства реабилитации.

Срок выдачи костылей или инвалидных колясок согласовывается между сторонами. После истечения срока реабилитации необходимо вернуть в пункт найма средства реабилитации.

Кроме этого отмечается, что бенефициары выражают огромную благодарность за эту услугу, ведь купить эти продукты личного пользования довольно сложно из-за их высокой стоимости.

Пункт проката находится в помещении территориального центра предоставления социальных услуг Слободского района по адресу: город Харьков, переулок Решетниковский, 3, телефон 737-57-64.