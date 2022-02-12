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12.02.2022  19:25   Виталий Хиневич

«Украинская песня года»: стало известно, чем будут удивлять зрителя

Музыкальная премия "Украинская песня года 2021" состоится 16 февраля в Национальном Дворце искусств "Украина".

Украинская песня года
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «ТСН».
 
Сообщается, что удивлять зрителя будут инновационной сценой, необычными парами ведущих и неожиданными музыкальными новинками от украинских артистов.
 
В частности Андрей Данилко представит премьеру своей первой за двадцат лет украиноязычной песни под названием "Предложение". Организаторам премии Михаилу Поплавскому и Олегу Виннику удалось уговорить артиста презентовать свой трек именно на сцене "Украинской песни года". Новые песни представит Олег Винник, Артем Пивоваров, Wellboy и другие.
 
Топовых артистов отметят в номинациях "Легенда украинской песни", "Гордость украинской песни" и "Надежда украинской песни". Лауреатами премии станут исполнители песен разных жанров, стилей и поколений. Все песни будут звучать на украинском языке.
 
В это же время отмечается, что режиссером масштабного шоу в очередной раз стала звездная выпускница Университета культуры Катя Царик. 
 
Катя Царик обещает удивить зрителя выступлениями артистов. Так же будут задействованы различные технические новинки мирового уровня, выступления артистов будут проходить в формате миниспектакля.
 
Напомним, в Центре культуры на Пушкинской, 62 проходит выставка философской живописи художника Валерия Моругина «Эволюция сознания».
 
Источник:   ТСН
 Тэги:  украинская песня года, харьков
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