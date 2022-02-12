12.02.2022 19:25 Виталий Хиневич

«Украинская песня года»: стало известно, чем будут удивлять зрителя

Музыкальная премия "Украинская песня года 2021" состоится 16 февраля в Национальном Дворце искусств "Украина".

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «ТСН».

Сообщается, что удивлять зрителя будут инновационной сценой, необычными парами ведущих и неожиданными музыкальными новинками от украинских артистов.

В частности Андрей Данилко представит премьеру своей первой за двадцат лет украиноязычной песни под названием "Предложение". Организаторам премии Михаилу Поплавскому и Олегу Виннику удалось уговорить артиста презентовать свой трек именно на сцене "Украинской песни года". Новые песни представит Олег Винник, Артем Пивоваров, Wellboy и другие.

Топовых артистов отметят в номинациях "Легенда украинской песни", "Гордость украинской песни" и "Надежда украинской песни". Лауреатами премии станут исполнители песен разных жанров, стилей и поколений. Все песни будут звучать на украинском языке.

В это же время отмечается, что режиссером масштабного шоу в очередной раз стала звездная выпускница Университета культуры Катя Царик.

Катя Царик обещает удивить зрителя выступлениями артистов. Так же будут задействованы различные технические новинки мирового уровня, выступления артистов будут проходить в формате миниспектакля.

Напомним, в Центре культуры на Пушкинской, 62 проходит выставка философской живописи художника Валерия Моругина «Эволюция сознания».