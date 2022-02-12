12.02.2022 19:05 Евгений Клочко

Женщины каких знаков зодиака считаются роковыми

По мнению астрологов, знак зодиака, под которым родился человек, может многое рассказать о его характере.

Среди представительниц таких знаков зодиака, как Лев, Скорпион, Дева, Козерог и Телец чаще всего встречаются самые опасные и роковые женщины.

Лев (23 июля — 22 августа)

Настоящая Львица всегда величественна, умна и должна находиться в центре внимания. Она прирожденная хищница, способная заставить любого мужчину сходить по ней с ума. Обладая невероятным умом и харизмой, Львица может быть очень коварной. Она всегда стремится к красивой жизни и роскоши, и если мужчина окажется не способным ей это обеспечить, его сердце рано или поздно будет разбито.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Женщина-Скорпион обычно производит весьма приятное впечатление нежного и невинного создания. В начале отношений она может какое-то время сохранять этот образ, но после первых же серьезных разногласий с мужчиной обязательно выпустит жало и покажет свое истинное лицо. Внешне милые и доброжелательные Скорпионы, внутри коварные, злопамятные и мстительные. Причем месть — это то блюдо, которое женщина-Скорпион предпочитает подавать холодным, тщательно и в деталях проработав план возмездия.

Дева (23 августа — 22 сентября)

У Девы свои правила игры, она все в этой жизни делает последовательно и со смыслом. Ее отношения с мужчиной напоминают отношения учительницы с учеником. Если ученик оказывается не способным подчиняться ее правилам, она быстро в нем разочаровывается. Если же он пройдет тест не менее чем из ста пунктов соответствия, то должен будет признать власть Девы и ее главенствующую роль в семье.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Отношения у женщин-Козерогов построены на здравом смысле и рациональности. Она умна, мудра, имеет властный характер и прочный внутренний стержень. У нее все в жизни разложено по полочкам и выверено с помощью математических формул. Романтика и бабочки в животе — это не про нее. Поэтому говорить о том, что она представляет опасность для мужчин, можно весьма условно. Ведь она не скрывает своего истинного лица и рядом с собой потерпит только настоящего, сильного мужчину.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Женщины-Тельцы хорошие актрисы. Как правило, обладая приятной внешностью и спокойным, доброжелательным поведением, они склонны скрывать свое рациональное начало. В душе они коварны, расчетливы, корыстны и способны использовать мужчин для достижения своих целей. В отношениях у них не получается долго играть благочестивую роль, поскольку им свойственна еще и непредсказуемость. Поняв, что мужчина не соответствует их ожиданиям, Телец может безжалостно его оставить.