28.01.2022 09:30 Евгений Клочко

Какие женские имена считаются несчастливыми по мнению астрологов

Большинство астрологов считают, что среди множества женских имен есть такие, которые не принесут счастье их обладательницам. Поэтому родителям следует хорошо подумать, называть ли так новорожденных девочек. В любом случае судьбу можно изменить, впоследствии поменяв имя.

Ирина

Женщины с именем Ирина отличаются сложным характером. Они, как правило, волевые, упрямые, категоричные в суждениях и редко идут на компромиссы даже с близкими людьми. В их характере больше мужских качеств, что создает много проблем во взрослой жизни и становится серьезным препятствием в поиске партнера.

Если же Ирина будет работать над собой, развивать в себе мягкость, уступчивость и женственность, она может изменить свою жизнь к лучшему.

Вера

В имени Вера заложено много противоречий. С одной стороны, это женщины с твердым характером, напористые и целеустремленные, с другой — беспечные, самонадеянные и часто легкомысленные. Они часто переоценивают свои возможности, бывают строптивы и прямолинейны, нередко грубы в отношениях. Они отчаянно борются за место под солнцем, не осознавая, что все проблемы из-за их непростого характера.

Надежда

Женщины с этим именем имеют сильный характер, они настоящие борцы с обстоятельствами, всегда уверенные в себе. Это их главное преимущество в жизни, но и главное препятствие на пути к личному счастью. Часто Надежда расчетлива, меркантильна, имеет завышенную самооценку и никогда не поступает по велению сердца, прислушивается только к разуму. По отношению к людям требовательна, принципиальна, критична, старается доминировать над окружающими, поэтому найти спутника жизни ей бывает непросто.

Людмила

Жизненный путь Людмилы всегда трудный и полон препятствий, которые она нередко сама себе и создает. Это гордая, волевая и целеустремленная женщина, всегда высокого мнения о себе. Ей трудно общаться с людьми на равных. Она требовательна к себе и к окружающим, готова бороться за свое счастье. Но искать свою вторую половинку Людмиле приходится долго. Она часто живет воспоминаниями о прошлом и надеждой на призрачное будущее. Только научившись жить здесь и сейчас, Людмила может изменить свою судьбу.

Александра

Женщина с мужским именем и волевым характером. Ей приходится нелегко в жизни, но она решительна и готова преодолевать любые трудности. Александра эгоистична и уверена в себе, властолюбива и бескомпромиссна в своих решениях. Она всегда стремится подчинять себе людей, отличается непокорностью и неуступчивостью, из-за чего ей бывает сложно найти себе спутника жизни. Но даже найдя свою вторую половинку, Александра часто оказывается не способной сохранить семью.

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