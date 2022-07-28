28.07.2022 13:15 Віталій Хінєвіч

Стало відомо, які імена найчастіше дають українці своїм дітям

Аналізуючи статистику останніх років можна дійти висновку, що більшість українців при виборі імен для своїх малюків надають перевагу все ж таки традиційним іменам.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Міністерство юстиції України.

Повідомляється, що за І півріччя 2022 року найпопулярнішими жіночими іменами, якими українці називали своїх новонароджених дітей, стали Анна, Софія, Марія, Вікторія, Анастасія, Соломія, Олександра, Поліна.

Найпоширенішими ж чоловічими іменами стали Артем, Олександр, Максим, Богдан, Марк, Дмитро, Михайло.

Популярності набирає ім’я Стефанія після перемоги українського гурту Kalush Orchestra на пісенному конкурсі «Євробачення-2022» з піснею «Stefania».

Крім цього відзначається,що серед жіночих імен є Аделіна-Джавеліна, Джавеліна, Квітослава, Дзвенислава, Червонка, Йордана, Євангеліна, Чіамада-Аделіна, Фрея, Жасмін, Хозяйка, Аріель, Зореслава, Міссі.

Серед чоловічих: Артур-Байрактар, Ян-Джавелін, Миролюб, Варфоломій, Князь, Северус, Зореслав, Моісей, Лорд, Марілуіз, Миродар, Добромир, Граф.

Слід зауважити, що 104 905 з’явилося на світ громадян України упродовж першої половини 2022 року.