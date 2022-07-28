    
Главная Новини Харкова Суспільство Стало відомо, які імена найчастіше дають українці своїм дітям
28.07.2022  13:15   Віталій Хінєвіч

Стало відомо, які імена найчастіше дають українці своїм дітям

Аналізуючи статистику останніх років можна дійти висновку, що більшість українців при виборі імен для своїх малюків надають перевагу все ж таки традиційним іменам.

Імена українців
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Міністерство юстиції України.
 
Повідомляється, що за І півріччя 2022 року найпопулярнішими жіночими іменами, якими українці називали своїх новонароджених дітей, стали Анна, Софія, Марія, Вікторія, Анастасія, Соломія, Олександра, Поліна.
 
Найпоширенішими ж чоловічими іменами стали Артем, Олександр, Максим, Богдан, Марк, Дмитро, Михайло.
 
Популярності набирає ім’я Стефанія після перемоги українського гурту Kalush Orchestra на пісенному конкурсі «Євробачення-2022» з піснею «Stefania».
 
Крім цього відзначається,що серед жіночих імен є Аделіна-Джавеліна, Джавеліна, Квітослава, Дзвенислава, Червонка, Йордана, Євангеліна, Чіамада-Аделіна, Фрея, Жасмін, Хозяйка, Аріель, Зореслава, Міссі.
 
Серед чоловічих: Артур-Байрактар, Ян-Джавелін, Миролюб, Варфоломій, Князь, Северус, Зореслав, Моісей, Лорд, Марілуіз, Миродар, Добромир, Граф.
 
Слід зауважити, що 104 905 з’явилося на світ громадян України упродовж першої половини 2022 року.
 
Нагадаємо, українці готові відновлювати країну.
 
Источник:   Міністерство юстиції України
 Тэги:  имена
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.02 Lifestyle Какие женские имена указывают на невыносимый характер своей обладательницы 28.01 Lifestyle Какие женские имена считаются несчастливыми по мнению астрологов 19.01 Lifestyle Женские имена, обладательницы которых имеют невыносимый характер
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 