    
Главная Новини Харкова Суспільство Українці готові відновлювати країну: результати соцопитування
27.07.2022  15:00   Віталій Хінєвіч

Українці готові відновлювати країну: результати соцопитування

Громадяни оптимістично налаштовані до відновлення країни.

Україна
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на соціологічну групу Рейтинг.
 
Повідомляється, що  більшість українців надалі доволі оптимістично налаштовані щодо відбудови країни після війни – 43% вважають, що вистачить п’яти років. 28% вважають що на це потрібно до десяти років. Збільшилася кількість тих, хто бачить перспективу відбудову у довгому періоді – більше десяти років (з 10% до 21%) та зменшилася кількість тих, хто вважав, що відбудова займе менше року (з 13% до 5%).
 
Більше до відбудови готові долучитися мешканці сходу, респонденти віком від 18 до 50 років, чоловіки, більш забезпечені та ті, хто змінив місце проживання.
 
Крім цього зазначається, що майже 90% опитаних надалі вважають, що компенсувати економічні та інфраструктурні втрати України внаслідок війни повинна росія. Окрім цього, 21% українців вважає, що до цього мають долучитися країни Європи, 18% - міжнародні організації, 11% – США. Зросла кількість тих, хто вважає, що долучитися повинна і Україна – з 10% до 15%.
 
Источник:   Рейтинг
 Тэги:  социология
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.12 Суспільство Стало известно, как проводят свой досуг украинцы 13.07 Влада Все больше харьковчан доверяет Игорю Терехову: результаты исследования 07.05 Суспільство Социологи зафиксировали лидерские позиции на будущих выборах мэра действующего руководителя Харькова Терехова
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 