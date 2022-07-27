У приватному секторі Харкова встановлюють контейнери для побутових відходів (відео)

27.07.2022 14:59 Екатерина Стрельцова

Аби упорядкувати вивіз сміття у приватному секторі Харкова та мінімізувати захаращення вулиць комунальники встановлюють контейнери. Де саме вони будуть стояти – у наступному матеріалі.

Я повідомляє кореспондент РЕДПОСТ , у Харкові продовжують пильно слідкувати за чистотою міста та вдосконалюють прибирання та вивіз побутових відходів. В тому числі і з приватного сектору. Так от у Салтівському районі монтують спеціальні майданчики, де встановлюють пластикові контейнери. Стоятимуть вони на так званих червоних лініях.

Євгеній Голий, заступник начальника автоколони №1 КП «КВПВ»

"Жители сейчас могут оставлять мусор свой на красных линиях, для этого будут стоять данные контейнера и ни собаки, ни кошки не будут это ничего стягивать. Это всё происходит для того, чтобы упорядочить вывоз мусора в частном секторе, сделать его ещё качественнее и непосредственно даже на красных линиях. Чтобы горожанам, жителям было уютней, комфортней и, естественно, чтобы не разлеталось это всё даже на дорогу."

На підприємстві кажуть, встановлюють такі контейнери, як експеримент. Хочуть подивитись наскільки це актуально серед харків'ян. Якщо це зазнає успіху, то у подальшому такі майданчики для сміття з’являться і у інших районах приватного сектору.

Євгеній Голий, заступник начальника автоколони №1 КП «КВПВ» "Это скорей всего может быть Салтовское шоссе, это может быть Льва Ландау, но для начала эксперимент должен себя оправдать."

Тож зараз харків'ян просять виносити сміття саме до цих контейнерів, аби допомогти комунальникам ще швидше та якісніше вивозити побутові відходи.