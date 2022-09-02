02.09.2022 16:15 Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова піклуються про вчасний вивіз відходів

Про це інформує КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» Харкова.



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на КП «Комплекс з вивозу побутових відходів», робітники підприємства вивезли понад 51 тис. куб. м побутових відходів всіх видів за тиждень, з 25 по 31 серпня 2022 року.

Директор КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» Олексій Артикуленко зазначив, що працівники підприємства продовжують працювати у складних воєнних умовах, дбаючи про чистоту міста.

«Ситуація в Харкові залишається напруженою: ворог зараз обстрілює фактично всі райони, і ці обстріли ведуться хаотично - по школах, по будинках мирних громадян. Але харків'яни вірять у перемогу та повертаються до своїх домівок. Я хотів би попросити своєчасно оплачувати нашу послугу з поводження з побутовими відходами», - звернувся до містян Олексій Артикуленко.