    
Главная Новини Харкова ЖКГ Комунальники Харкова піклуються про вчасний вивіз відходів
02.09.2022  16:15   Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова піклуються про вчасний вивіз відходів

Про це інформує КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» Харкова.


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на КП «Комплекс з вивозу побутових відходів», робітники підприємства вивезли понад 51 тис. куб. м побутових відходів всіх видів за тиждень, з 25 по 31 серпня 2022 року. 
 
Директор КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» Олексій Артикуленко зазначив, що працівники підприємства продовжують працювати у складних воєнних умовах, дбаючи про чистоту міста. 
 
«Ситуація в Харкові залишається напруженою: ворог зараз обстрілює фактично всі райони, і ці обстріли ведуться хаотично - по школах, по будинках мирних громадян. Але харків'яни вірять у перемогу та повертаються до своїх домівок. Я хотів би попросити своєчасно оплачувати нашу послугу з поводження з побутовими відходами», - звернувся до містян Олексій Артикуленко.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  коммунальщики, мусор, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.09 ЖКГ Комунальниками підтримується належний порядок на харківських цвинтарях (фото) 31.08 ЖКГ Харківські шляховики ремонтуют покриття у різних районах міста (фото) 30.08 ЖКГ Електрики Харкова відновили роботу майже 400 кілометрів мереж освітлення
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 