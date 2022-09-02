02.09.2022 15:55 Віталій Хінєвіч

В Україні 20 тисяч освітян надаватимуть психологічну допомогу дітям

Освітяни пройшли курс «Перша психологічна допомога учасникам освітнього процесу під час та після завершення воєнних дій».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОН України.

Повідомляється, що в межах Національної програми психологічного здоров’я українців було розпочато підвищення кваліфікації освітян «Перша психологічна допомога учасникам освітнього процесу під час та після завершення воєнних дій».

«Усього за 6 тижнів проведення курсів із підвищення кваліфікації з першої психологічної допомоги їх пройшли понад 20 тисяч педагогічних працівників. Дуже вдячний за таку свідому позицію, адже в нинішній ситуації дуже важливо, щоб кожен із освітян мав можливість надавати першу психологічну допомогу та емоційну підтримку дітям під час освітнього процесу», – сказав Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Курс, створений за моделлю змішаного навчання (blended learning), містить 10 мультимедійних уроків у міжнародному форматі SCORM, додаткові матеріали та практичні тренінги, під час яких освітяни дізнаються про психологічні стани, які потребують спеціалізованої підтримки, навчаться надавати першу психологічну допомогу за методичними посібниками «Save the Children», а також ознайомляться з рекомендаціями щодо перенаправлення Міжвідомчого постійного комітету (IASC).

«Курс підвищення кваліфікації для освітян щодо першої психологічної допомоги учасникам освітнього процесу – це перший крок. Нині готується екосистема організації психологічної допомоги у сфері освіти України, яка незабаром буде представлена публічно», – повідомила Виконавчий директор Асоціації інноваційної та цифрової освіти Марія Богуслав.