02.09.2022 15:25 Віталій Хінєвіч

У Харківській області викрили агентів росії

Двоє громадян України «зливають» інформацію окупантам.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на СБУ в Харківській області.

Повідомляється, що мешканці Харківської області з ідеологічних міркувань погодилися співпрацювати з ворогами.

Жінка через свої зв'язки серед харків'ян збирала та передавала ворогу інформацію про місця дислокації, маршрути переміщення підрозділів та техніки ЗСУ.

Її спільник – працівник однієї з компаній, що надає послуги енергопостачання. Чоловік мав вільний доступ до будівель і споруд, тож, користуючись службовим становищем, міг безперешкодно виявляти місця дислокації українських військових.

Крім цього наголошується, що одне із завдань полягало в тому, щоб видобути паролі, які використовуються на українських блокпостах.

Усю зібрану інформацію ворожі агенти регулярно передавали представникам рф за допомогою месенджерів.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисників було вилучено засоби зв’язку з доказами протиправної діяльності.

Зрадників було затримано в рамках ст. 615 КПК України. Наразі слідчі СБУ повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Обом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.