02.09.2022 14:40 Віталій Хінєвіч

У Харківській області колишня сімейна пара співпрацювала з окупантами

Наприкінці лютого жінка відновила спілкування з колишнім чоловіком.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що наприкінці лютого, 49-річна жінка, розпочала спілкування з колишнім чоловіком, який є бойовиками фейкового «днр».

Залишившись в гарних стосунках, чоловік попросив жінку допомогати йому збирати інформацію про патріотично налаштованих мешканців Харківської області.

Жінка запропонувала допомогати їй своєму 48-річному знайомому, на що той погодився. Спільними зусиллями вони шукали інформацію про громадян, які сприяють ЗСУ та правоохоронним органам у війни РФ проти України. Після цього зрадники передавали інформацію через Телеграм бойовику так званої «лнр».

Згодом чоловік попросив своїх інформаторів також передавати йому місця дислокації ЗСУ у м. Харкові та області. Вони збирали відомості, а після цього відображали на карті місця розташування українських військових та передавали представнику псевдореспубліки.

Наразі чоловіку та жінці повідомлено про підозру. Слідчим суддею Київського районного судом м. Харкова їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування та оперативний супровід проводить Управління СБУ в Харківській області.

Нагадаємо, правоохоронці в Харківській області виявили 550 кущів коноплі.