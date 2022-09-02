02.09.2022 12:55 Віталій Хінєвіч

Правоохоронці в Харківській області виявили 550 кущів коноплі

У Лозівському районі вирощували коноплі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що в Лозівському районі Харківської області 36-річний чоловік незаконно вирощував коноплі на території приватного будинку. У червні правоохоронці виявили в нього 550 кущів конопель.

Разом з тим, за процесуального керівництва Первомайського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 19-річному молодику за фактом незаконного посіву, вирощування конопель та за фактом незаконного виготовлення, зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу без мети збуту у великих розмірах (ч. 2 ст. 310, ч. 2 ст. 309 КК України).

За даними слідства, підозрюваний у м. Первомайський незаконно вирощував на земельній ділянці, яка знаходилась поруч з його помешканням, коноплі з метою особистого вживання. Наприкінці липня цього року правоохоронці вилучили у молодика 135 кущів конопель.

Крім того, у квартирі та господарському приміщенні підозрюваного виявлено та вилучено канабіс загальною вагою майже 2 кг, який хлопець зберігав для власних потреб.